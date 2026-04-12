В России пересмотрят перечень направлений подготовки студентов

Перечень направлений подготовки студентов пересмотрят в России. Об этом РИА Новости рассказали в Министерство образования и науки.

В ведомстве пояснили, что составят новый список специальностей, а также научных направлений подготовки. Кроме того учтут итоги пилотного проекта, касающегося изменения уровней профессионального образования.

Напомним, в марте премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что правительство уже утвердило список профессий и специальностей, ориентированных на технологическое лидерство страны. Речь идет о 300 образовательных программах в колледжах и вузах.

Пилотный проект по внедрению новой модели высшего образования стартовал в мае 2023 года. В его рамках студенты осваивают базовое и специализированное высшее образование.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин увеличил срок пилотного проекта реформирования высшего образования до 2030 года. Помимо этого увеличился список вузов проекта.