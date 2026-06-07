Вертолет ВС США потерпел крушение в районе Ормузского пролива

Американский ударный вертолет AH-64 Apache потерпел крушение в районе Ормузского пролива. Об этом сообщает The New York Times.

Как передал газете один из источников, на данный момент неизвестно, сбили ли вертолет иранские силы или он вышел из строя из-за технической неисправности. Отмечается, что члены экипажа выжили.

Напомним, AH-64 Apache - основной ударный вертолет ВС США и НАТО. Он создан для того, чтобы уничтожать бронетехнику, подавлять системы ПВО и поддерживать наземные силы в любую погоду.

Ранее сообщалось, что два американских эсминца попали под обстрел Ирана в Ормузском проливе. США не остались в стороне и нанесли ответный удар, в результате которого были уничтожены семь иранских катеров.