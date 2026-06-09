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Российские юниоры смогут выступить с флагом в 24 олимпийских видах

Ограничения сняты в плавании, волейболе, спортивной и художественной гимнастике и других видах.
Владимир Рубанов 09-06-2026 04:38
© Фото: synchrorussia.ru

Российские юниоры смогут участвовать в 24 олимпийских видах спорта под своим национальным флагом и гимном. Об этом сообщил в интервью РИА Новости вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Он отметил, что молодые спортсмены могут представлять страну на международной арене в таких дисциплинах как фехтование, конный спорт, тяжелая атлетика, волейбол, бейсбол и софтбол, ски-альпинизм, керлинг, дзюдо, спортивная и художественная гимнастика, плавание, синхронное плавание, прыжки в воду и водное поло.

Напомним, что ранее Международная федерация фехтования (FIE) разрешила российским и белорусским фехтовальщикам выступать на международных турнирах с национальной символикой. Это решение будет действовать с чемпионата мира 2026 года, который пройдет в Гонконге с 22 по 30 июля.

Кроме того, Европейский гимнастический союз (European Gymnastics) полностью снял ограничения для российских и белорусских гимнастов. Они также смогут выступать на соревнованиях под эгидой союза под флагами и с гимнами своих стран.

В то же время российские футбольные клубы не допустили к участию в еврокубках сезона 2026/27. Об этом заявил Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

#Спорт #соревнования #Олимпиада #санкции #ограничения #флаг #гимн #юниоры
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