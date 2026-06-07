Российским клубам не разрешили участвовать в еврокубках в следующем сезоне

Российские клубы не допущены до участия в еврокубках на сезон-2026/27. Об этом сообщил Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

«Исполнительный комитет УЕФА внес изменения в список участников сезона 2026/27 в связи с продолжающейся приостановкой участия российских сборных команд и клубов в соревнованиях УЕФА», - говорится в документе, опубликованном на сайте организации.

Отмечается, что Россия заняла в рейтинге 28 место и могла делегировать для участия в турнирах четыре клуба. Квоты могли быть получены на квалификацию Лиги чемпионов, Лигу Европы и Лигу конференций.

Ранее Европейский гимнастический союз окончательно снял ограничения для спортсменов из России и Беларуси. Первым крупным турниром с национальными флагом и гимном был Чемпионат Европы по художественной гимнастике.