Четыре вуза получили предупреждения Рособрнадзора

Рособрнадзор объявил предостережения четырем российским вузам. Об этом заявила пресс-служба ведомства в своем канале в мессенджере «Макс».

В публикации подчеркивается недопустимость нарушения обязательных требований. Рособрнадзор предложил учебным заведениям принять меры по обеспечению их соблюдения в рамках федерального госконтроля в сфере образования.

Предостережения получили Белгородский государственный аграрный университет имени Горина и Кубанский государственный технологический университет. Также Рособрнадзор зафиксировал нарушения в Московском гуманитарно-экономическом университете и Челябинском государственном университете.

Основанием для вынесения предостережений стали результаты мониторинга. Так, в КубГТУ выявили неполные сведения о преподавателях на официальном сайте вуза. В Белгородском ГАУ обнаружили локальные нормативные акты, разработанные на основе утративших силу документов. В МГЭУ ведомство выявило нарушения, связанные с размещением обязательной информации на сайте. В Челябинском государственном университете Рособрнадзор обратил внимание на отсутствие отдельных регламентов, необходимых для организации образовательной деятельности.

В мае Рособрнадзор выявил нарушения в Московском физико-техническом институте и Южном федеральном университете. МФТИ получил предупреждение, в частности, за неполные сведения на официальном портале и за отсутствие разработки и утверждения образовательных программ. ЮФУ предостерегли из-за отсутствия разработанной программы магистратуры и недоступности информации о реализуемых образовательных программах.

В апреле в списке нарушителей обязательных требований оказались Национальный исследовательский университет ИТМО, Московский гуманитарно-экономический университет. Также предупреждения Рособрнадзора получили Московская международная академия и Буддийский университет «Даши Чойнхорлин» имени Дамба Даржа Заяева.