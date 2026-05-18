МФТИ и ЮФУ получили предостережения от Рособрнадзора

Рособрнадзор вынес Московскому физико-техническому институту и Южному федеральному университету предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований, сообщили в пресс-службе ведомства.

МФТИ получило предупреждение, в частности, за неполные сведения на официальном портале и за отсутствие разработки и утверждения образовательных программ, сообщает ТАСС.

ЮФУ вынесли предостережение за неразработанную основную образовательную программу магистратуры и недоступность информации о реализуемых образовательных программах.

Сам Рособрнадзор предложил университетам принять меры по поддержке соблюдения норм в рамках федерального государственного надзора в сфере образования.

Ранее ведомство вынесло предостережения АНО ВО «Автомобильно-транспортный институт», Санкт-Петербургскому политехническому университету Петра Великого и еще семи вузам страны.