Госдума ввела штрафы за авторизацию через зарубежные сервисы

Депутаты Госдумы приняли во втором и третьем чтениях законопроект, по которому вводится административная ответственность для владельцев российских сайтов за нарушения требований к авторизации пользователей, в том числе за использование непредусмотренных российским законодательством способов идентификации. Законопроект опубликован в думской базе СОЗД (Система обеспечения законодательной деятельности).

«Неисполнение владельцем сайта <...> влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 10 тысяч до 20 тысяч рублей; на должностных лиц - от 30 тысяч до 50 тысяч рублей; на юридических лиц - от 500 тысяч до 700 тысяч рублей», - говорится в тексте документа.

Также закон вводит ответственность за нарушение требований к использованию рекомендательных технологий. Аналогичного размера штрафы предусмотрены за отсутствие уведомления пользователей о применении этих технологий, неразмещение правил их использования и обязательной информации о владельце ресурса.

«Повторное совершение административного правонарушения <...> влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 20 до 40 тысяч рублей; на должностных лиц - от 60 до 100 тысяч рублей; на юридических лиц - от одного миллиона до 1 миллиона 400 тысяч рублей», - говорится в тексте документа.

Законопроект был внесен группой депутатов во главе с первым заместителем председателя комитета Госдумы по информполитике Антоном Горелкиным. Кодекс РФ об административных правонарушениях дополняется статьей, предусматривающей штрафы за неисполнение обязанности по проведению авторизации пользователей при предоставлении доступа к информации.

Сегодня Госдума приняла ряд других важных законов. Так, ГД одобрила во втором и третьем чтениях закон, позволяющий регионам России с 1 марта 2027 года вводить временный запрет на розничную продажу вейпов на своей территории.