Су-35С прикрыл вертолеты армейской авиации в интересах группировки «Юг»

Минобороны России показало кадры выполнения боевого дежурства экипажем истребителя Су-35С. Отмечено, что летчик действовал в зоне проведения специальной военной операции в интересах группировки войск «Юг».

Истребитель прикрывал действия вертолетов армейской авиации. Они наносили удары по живой силе неприятеля, а также пунктам временной дислокации подразделений ВСУ.

В российском оборонном ведомстве отметили, что летчики оперативно-тактической авиации совершают боевые вылеты в любое время и при любых погодных условиях. Самолеты при этом могут нести различные типы авиационных вооружений.

Ранее сообщалось, что экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 поразил личный состав ВСУ и украинский пункт управления беспилотными летательными аппаратами. Летчики применили авиабомбы, оснащенные универсальными модулями планирования и коррекции.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.