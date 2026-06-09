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Су-35С прикрыл вертолеты армейской авиации в интересах группировки «Юг»

Экипажи вертолетов наносили удары по живой силе ВСУ и пунктам временной дислокации вражеских подразделений.
09-06-2026 16:57
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России показало кадры выполнения боевого дежурства экипажем истребителя Су-35С. Отмечено, что летчик действовал в зоне проведения специальной военной операции в интересах группировки войск «Юг».

Истребитель прикрывал действия вертолетов армейской авиации. Они наносили удары по живой силе неприятеля, а также пунктам временной дислокации подразделений ВСУ. 

В российском оборонном ведомстве отметили, что летчики оперативно-тактической авиации совершают боевые вылеты в любое время и при любых погодных условиях. Самолеты при этом могут нести различные типы авиационных вооружений. 

Ранее сообщалось, что экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 поразил личный состав ВСУ и украинский пункт управления беспилотными летательными аппаратами. Летчики применили авиабомбы, оснащенные универсальными модулями планирования и коррекции. 

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#вкс россии #спецоперация #су-35с #группировка юг
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