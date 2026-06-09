Уровень цинизма на заседании СБ ООН по теракту в Старобельске в Луганской Народной Республике достиг дна. Об этом заявил российский постпред при ООН Василий Небензя.

«Наверное, это действительно то дно, которого мы достигли, обсуждая трагедию в Старобельске. Жалко выглядели, конечно, эти люди, которые не нашли слов элементарного человеческого сострадания погибшим, отрицали очевидные факты», - сказал Небензя в интервью журналисту «Вестей» Валентину Богданову.

Он особо отметил поведение украинского постпреда. Тот пустился в диспут на предмет того, были ли это дети. Как будто это играет ключевую роль, добавил Небензя.

Российский дипломат констатировал, что в ответ на призыв осудить преступление официальные лица в СБ ООН предпочли избегать прямых обвинений в адрес Киева. Они прикрывались общими словами. Уровень цинизма на этом заседании «оставил мерзкое впечатление», заключил Небензя.

До этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова не сдержала слез, когда показывала на выездном брифинге ПМЭФ фотографии детей, погибших вследствие теракта в колледже Старобельска. Она напомнила, что 4 июня отмечается Международный день невинных детей - жертв агрессии, учрежденный ООН. Она попросила организацию обратить внимание на трагедию и предложила приехать представителям на место теракта, чтобы пообщаться с пострадавшими, посетить госпиталь и провести проверку данных. По словам Захаровой, западные страны показали свое бездействие и «беспардонную ложь», что не является неожиданным.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что теракт в Старобельске стал препятствием к диалогу с Украиной. Глава государства назвал его ужасным преступлением. Путин рассказал, что потом он позвонил бизнесмену, который в день совершения теракта передал предложение от Владимира Зеленского, и спросил: «Что это значит?» Тот не мог дать объяснений. Путин подчеркнул, что наказание виновным в ударах по колледжу должно быть неотвратимым. Российский лидер также назвал произошедшую трагедию «кровавым преступлением украинской хунты».