Командир «Акации» рассказал, как его САУ избегает ответки артиллерии врага

Корреспондент «Звезды» Анна Цепаева работает в зоне проведения специальной военной операции. На этот раз она пообщалась с расчетом 152-миллиметровой самоходки «Акация». Командир орудия рассказал ей, как не попасть под ответный удар артиллерии врага.

«Они просто не успевают. Считай, ты приезжаешь, начинаешь отстреливаться, пока они тебя нашли, пока они на тебя навелись, пока они в тебя стрельнут», - рассказал командир САУ с позывным Смайлик.

Он добавил, что если правильно рассчитать, то к моменту, когда начнут прилетать снаряды, самоходное артиллерийское орудие уже потихоньку переедет на другую позицию и не пострадает от неприятельского огня.

Ранее сообщалось, что российская «Акация» разнесла украинский пункт управления БПЛА, применив тактику «кочующего» орудия. Стрельба велась 152-миллиметровыми осколочно-фугасными снарядами.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.