Россиян предупредили о вреде тополиного пуха для автомобилей

Тополиный пух может очень сильно навредить автомобилю. Об этом рассказал автоэксперт Дмитрий Попов в беседе со «Звездой».

«Если автомобиль старый, с карбюраторным двигателем, то у вас могут быть жиклерные засоры тополиными пушинками, несмотря на наличие воздушного фильтра», - предупредил специалист.

Эксперт отметил, что воздушный фильтр может сам по себе забиться тополиным пухом, из-за чего усложняется поступление воздуха, а это может вызвать перебои в работе. Для того чтобы избежать этих проблем, автовладельцам стоит почаще открывать коробку воздушного фильтра и проверять в ней наличие пуха.

«Основная беда тополиного пуха заключается в том, что он при движении налипает на переднюю часть радиатора охлаждения, и, налипая на переднюю часть радиатора, он выглядит как тряпка или одеяло изотермическое, которое мы применяем, когда зимой двигатель долго прогревается. Здесь с точностью до наоборот - мы перекрываем доступ воздуха к трубкам охлаждения, в результате двигатель довольно быстро начинает перегреваться», - рассказал Попов.

По словам эксперта, решить эту проблему можно, только промыв и почистив радиатор. Для этого надо снять и разобрать переднюю часть автомобиля и радиаторы.

«Как минимум нужно следить за температурой, чтобы если будет происходить перегрев, то первым делом выключить двигатель и дать ему просто остыть», - подытожил специалист.

Ранее автоэксперт Игорь Моржаретто рассказал, что если автомобилист обслуживает свою машину регулярно, то перед летом ему ничего делать не надо. Однако по возможности необходимо перед наступлением лета поменять дворники, проверить резину и уровень технологических жидкостей.