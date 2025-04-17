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Автоэксперт рассказал, кому не нужно готовить машину к лету

Нужно обратить внимание на дворники, резину и уровень технологических жидкостей.
Виктория Бокий 2025-04-17 08:21:41
© Фото: Petrov Sergey, news.ru, Globallookpress © Видео: ТРК «Звезда»

Если автомобилист обслуживает свою машину регулярно, то перед летом ему ничего делать не надо. Тем более в столичном регионе в этом году зимы особо не было, было тепло. Об этом в разговоре со «Звездой» сказал автоэксперт Игорь Моржаретто.

«Если вы регулярно обслуживаете автомобиль, то ничего делать не надо, вообще ничего», - отметил он.

Однако собеседник телеканала все же перечислил, на что нужно обратить внимание и по возможности сделать с машиной перед наступлением лета. Это поменять дворники, проверить резину и уровень технологических жидкостей.

Ранее Игорь Моржаретто предупреждал об обмане на сезонном техосмотре. Он подчеркнул, что бывают случаи, когда владельцам автомобилей навязывают ненужные услуги, которые далеко не дешевые.

#лето #автомобилисты #техосмотр #автоэксперт #наш эксклюзив
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