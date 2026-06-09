В Запорожской области операторы ударных БПЛА группировки войск «Восток» сорвали переброску резервов ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны России.

В ходе воздушной разведки операторы вскрыли маршруты переброски вражеских резервов. ВСУ пытались подвезти живую силу на позиции для накопления и последующего проведения контратак.

Наши операторы поразили часть боевых машин во время «свободной охоты». Также активно применялась тактика засад - ударные БПЛА заранее размещались на дорогах и переводились в режим ожидания цели.

Кроме того, были уничтожены несколько боевых бронированных машин «Казак», бронеавтомобили HMMWV, а также автомобильная техника с живой силой внутри. В результате нанесенного поражения резервы и техника ВСУ уничтожены до выхода на рубежи развертывания.

В оборонном ведомстве ранее сообщили о срыве попытки скрытого выдвижения боевиков ВСУ в Запорожской области. Обнаружил неприятеля расчет разведывательного беспилотника. Получив задачу, дроноводы нанесли огневое поражение украинским пехотинцам.

Материал подготовили Дарья Ситникова и Николай Баранов.