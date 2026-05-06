Подразделения группировки «Восток» сорвали попытку ВСУ провести крупную контратаку в Запорожской области. Воздушная разведка обнаружила вражеские БПЛА, проследила их маршрут до точки запуска и вычислила координаты большого скопления боевиков. А дальше в дело вступили наши артиллеристы. Удар нанесли самоходки «Акация», применив тактику «кочующего» орудия.

На Запорожском направлении ВСУ продолжают попытки аккумулировать силы, задействуют мобильные группы из ближайшего тыла. Но очередной такой маневр вскрыла наша воздушная разведка. К работе сразу подключились артиллеристы группировки «Восток». Снаряды «Акации» накрыли район скопления живой силы противника.

«Двигались на пикапах, на мотоциклах, на бронетехнике. Выстрелили 10 снарядов. Отработали по ним и уехали», - рассказал механик-водитель САУ 2С3 «Акация» с позывным Сега.

Артиллеристы лишь на днях сменились с переднего края. Этот экипаж называют «кочующим». Их почерк - дерзкие выходы в чистое поле. Периодически работают прямой наводкой, под прицелом вражеских дронов.

«Нужно очень хорошо маскироваться. Сопровождают мотоциклисты, выставляются ПВН. В случае обнаружения беспилотного аппарата из машины все эвакуируются, чтобы экипаж не пострадал», - говорит заряжающий САУ 2С3 «Акация» с позывным Волерон.

Противник перешел к тактике «просачивания» мелкими группами под прикрытием беспилотников. Но такие вылазки - не более чем опасная авантюра с нулевым результатом. Благодаря молниеносной реакции наших расчетов подразделения ВСУ уничтожают еще на подступах.

«Но ничего, мы справляемся. Поражаем, уезжаем, и у нас все хорошо. С нами Бог, с нами сила, с нами победа», - заявил командир САУ 2С3 «Акация» с позывным Болик.

Подразделения группировки «Восток» наступают широким фронтом. Северо-западнее Александрограда бои сместились в лесной массив на подступах к населенному пункту Лесное Днепропетровской области. На Запорожском направлении наши бойцы продолжают успешно вклиниваться в оборону противника в районах Воздвижевки и Верхней Терсы, а также южнее - в районе Чаривного. Высокую эффективность показывают расчеты БПЛА. Их регулярные удары не только лишают врага живой силы, но и парализуют снабжение на передовых позициях.