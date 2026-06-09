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Польша отказалась от отправки кредитного вооружения Киеву

Средства кредитной программы SAFE пойдут только на закупки для ВС Польши.
Анастасия Митина 09-06-2026 12:50
© Фото: Ian Davidson, Keystone Press Agency, Global Look Press

Польша не отправит Киеву вооружение, закупленное на средства кредитной программы Европейского союза SAFE. Об этом заявил министр национальной обороны республики Владислав Косиняк-Камыш.

«Сейчас появился фейк, что это все пойдет на Украину. Никакая военная техника и никакая часть этой техники не попадет на Украину», - заявил Косиняк-Камыш, выступая в Сейме республики.

Отмечается, что средства SAFE пойдут только на закупки для ВС Польши. Варшава первая подписала договор о кредитовании закупок вооружений по этой программе. В соответствии с соглашением она получит около 43,7 миллиарда евро.

Ранее правительство Швеции сообщило о намерение передать Киеву до 36 самолетов Gripen. Из них 20 новых моделей будут закуплены на 2,5 миллиарда евро из кредита ЕС, а 16 старых самолетов передадут в дар.

#в стране и мире #Украина #Польша #ЕС #поставки оружия
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