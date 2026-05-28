Швеция планирует поставить Украине до 36 истребителей Gripen

Из них 20 Киев оплатит из средств кредита ЕС. Еще 16 отдадут бесплатно.
Владимир Рубанов 28-05-2026 19:14
© Фото: Christine Olsson Keystone Press Agency, Global Look Press

Швеция намерена передать Киеву до 36 самолетов Gripen. Об этом сообщили в правительстве скандинавской страны. 20 новых моделей будут закуплены на 2,5 миллиарда евро из кредита ЕС, а 16 старых самолетов передадут в дар.

Правительство Швеции подписало с Украиной соглашение, в рамках которого будет закуплено до 20 новейших моделей Gripen E/F на сумму 2,5 миллиарда евро. После этого Швеция планирует передать Киеву 16 истребителей старых моделей Gripen C/D в качестве дара.

В октябре 2025 года премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон и президент Украины Владимир Зеленский подписали соглашение о продаже новейших шведских истребителей Gripen E Украине. По словам шведского премьера, речь идет о поставке 100-150 самолетов. При этом первая партия может быть поставлена через три года после заключения контракта.

Посольство России в Стокгольме заявило, что Швеция, оказывая военную помощь Украине, берет на себя часть ответственности за развитие событий. В комментарии посольства говорится, что такие действия Швеции способствуют эскалации конфликта и новым преступлениям со стороны Киева.

Россия выступает против поставок вооружений Киеву. В Москве подчеркивают, что они препятствуют мирному урегулированию конфликта и вовлекают страны НАТО в противостояние.

