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Си Цзиньпин и Ким Чен Ын договорились укреплять сотрудничество

Лидер КНДР заявил, что правительство его страны считает корейско-китайскую дружбу самым важным и первым стратегическим делом.
Виктория Бокий 09-06-2026 12:34
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Лидер КНДР Ким Чен Ын и председатель КНР Си Цзиньпин договорились о дальнейшем расширении двустороннего сотрудничества и укреплении стратегической координации. К этому они пришли на переговорах в Пхеньяне, сообщает ЦТАК.

«Ким Чен Ын заверил, что ТПК (Трудовая партия Кореи. - Прим. ред.) и правительство КНДР впредь будут считать корейско-китайскую дружбу самым важным первым стратегическим делом и прилагать все усилия к укреплению и развитию отношений двух стран», - пишет Центральное телеграфное агентство Кореи.

Отмечается, что северокорейский лидер высоко оценил «энергичное развитие контактов и содействия между двумя странами во всех сферах». Он заявил, что независимо от изменений в международной обстановке КНДР будет полностью поддерживать политику и позицию правительства Китая.

О неизменности поддержки КНДР Пекином заявил и Си Цзиньпин. Китайский лидер также подчеркнул, что оба государства «должны укреплять основу взаимного политического доверия и повышать уровень практического сотрудничества».

Председатель КНР прибыл в Пхеньян накануне. Это первый за семь лет государственный визит Си Цзиньпина в КНДР. О планах китайского лидера приехать в Пхеньян сообщалось еще в мае.

#КНДР #Ким Чен Ын #кнр #Си Цзиньпин #Пекин #пхеньян #Сотрудничество
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