Минобороны сообщило о продвижении подразделений ВДВ в Запорожской области

Штурмовые подразделения новороссийского гвардейского соединения ВДВ улучшили положение на одном из участков Запорожского направления. Об этом сообщило Минобороны России.

По данным ведомства, наступательные действия велись севернее населенного пункта Веселянка в Запорожской области. Поддержку штурмовым группам оказывали расчеты беспилотных летательных аппаратов.

В Минобороны отметили, что операторы ударных дронов ведут круглосуточное наблюдение за позициями и ближайшими тыловыми районами противника. После обнаружения целей по ним наносятся удары с использованием беспилотников.

По информации ведомства, в ходе работы расчеты БПЛА выявляют пункты временного размещения личного состава, а также места запуска и управления беспилотниками. Такие объекты нередко размещаются в подвалах и поврежденных зданиях. В МО РФ отмечают, что применение беспилотников позволяет затруднять ведение воздушной разведки и корректировку огня на данном участке фронта, оказывая поддержку наступающим подразделениям.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.