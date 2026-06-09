МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Минобороны сообщило о продвижении подразделений ВДВ в Запорожской области

Российские десантники улучшили позиции севернее Веселянки.
09-06-2026 12:26
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Штурмовые подразделения новороссийского гвардейского соединения ВДВ улучшили положение на одном из участков Запорожского направления. Об этом сообщило Минобороны России.

По данным ведомства, наступательные действия велись севернее населенного пункта Веселянка в Запорожской области. Поддержку штурмовым группам оказывали расчеты беспилотных летательных аппаратов.

В Минобороны отметили, что операторы ударных дронов ведут круглосуточное наблюдение за позициями и ближайшими тыловыми районами противника. После обнаружения целей по ним наносятся удары с использованием беспилотников.

По информации ведомства, в ходе работы расчеты БПЛА выявляют пункты временного размещения личного состава, а также места запуска и управления беспилотниками. Такие объекты нередко размещаются в подвалах и поврежденных зданиях. В МО РФ отмечают, что применение беспилотников позволяет затруднять ведение воздушной разведки и корректировку огня на данном участке фронта, оказывая поддержку наступающим подразделениям.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#ВДВ #спецоперация #запорожская область #Веселянка
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
УБИМ. Три машины в одной броне
2
Наземные беспилотники инженерных войск
3
БПЛА для войск БПС
4
«Орион-25». Экраноплан - катамаран
5
Боевая подготовка призывников
6
ВИИТ. Инженеры-строители в погонах
7
Морской политех
8
Беспилотинки. Мировые тренды
9
Ярославское высшее. Будущее ПВО России
10
Главное управление боевой подготовки
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 