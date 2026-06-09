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В Польше разгорелся скандал из-за мороженого для отличников

Акция с бесплатным мороженым для отличников проходит ежегодно на протяжении многих лет в городе Пшчына Силезского воеводства.
Виктория Бокий 09-06-2026 11:56
© Фото: Jens Kalaene, dpa, Globallookpress

Магазин «Под дубом» с бесплатным мороженым для отличников в Польше оказался в центре скандала. Уполномоченная по правам ребенка посчитала данную акцию дискриминацией. Об этом сообщает РИА Новости.

Инцидент произошел в городе Пшчына Силезского воеводства. Акция с бесплатным мороженым для отличников проходит ежегодно на протяжении многих лет.

В этом году на данную традицию обратила внимание уполномоченная по правам ребенка Моника Хорна-Цесляк. Она направила хозяйке заведения письмо, в котором потребовала прекратить раздачу бесплатного мороженого детям, получившим в конце учебного года аттестат с отличными оценками. По ее мнению, акции, в которых награды зависят от успеваемости, «могут привести к негативным социальным последствиям».

Владелица киоска с мороженым в ответ заявила, что не собирается отказываться от этой традиции, так как идею раздавать бесплатный десерт отличникам в конце учебного года придумал ее муж около 25 лет назад.

«Эту акцию начал мой муж около 25 лет назад. Позже я ее продолжила. Дети приходят с аттестатами, я лично поздравляю каждого и угощаю бесплатным мороженым. Мне очень жаль, я уже пригласила детей», - поделилась хозяйка магазина.

На сторону владелицы киоска встали польские общественники и министр образования. Они обратились к Хорне-Цесляк и объяснили ей, что даже маленькая награда, как мороженое, мотивирует других детей, кто не получил отличные оценки, учиться и работать.

«Уважаемая Моника Хорна-Цесляк! Пощадите! Трудолюбие, амбиции и талант учеников и учениц стоит отметить и вознаградить. Это также мотивирует других детей учиться и работать. Это делают школы, родители, местные органы власти, неправительственные организации», - говорится в сообщении министра образования Польши Барбары Новацкой в соцсети Х.

Ранее сообщалось, что в американской школе вместо десерта подали детям запеченную землю. Все началось с того, что в этот день ученики изучали эффект влияния стерилизации почвы на рост растений. Почву запекли, после чего, накрыв ее фольгой, оставили в духовке рядом с едой, но в спешке перепутали блюда.

#дети #Польша #Школьники #магазин #Мороженое #отличники
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