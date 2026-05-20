В школе США вместо десерта подали запеченную землю

В штате Мэн, США, школьники на благотворительном ужине получили в качестве десерта запеченную почву. Об этом сообщил 360.ru со ссылкой на New York Post.

Дело в том, что в этот же день ученики изучали на естествознании эффект влияния стерилизации почвы на рост растений. Почву запекли, после чего, накрыв ее фольгой, оставили в духовке рядом с едой, но в спешке перепутали блюда. Трое начали есть землю, но сразу выплюнули.

Администрация школы принесла извинения и назвала ситуацию досадной оплошностью.

