В школе США вместо десерта подали запеченную землю

Администрация школы назвала инцидент досадной оплошностью.
Вероника Левшина 20-05-2026 02:05
© Фото: IMAGO, Manfred Segerer, Global Look Press

В штате Мэн, США, школьники на благотворительном ужине получили в качестве десерта запеченную почву. Об этом сообщил 360.ru со ссылкой на New York Post.

Дело в том, что в этот же день ученики изучали на естествознании эффект влияния стерилизации почвы на рост растений. Почву запекли, после чего, накрыв ее фольгой, оставили в духовке рядом с едой, но в спешке перепутали блюда. Трое начали есть землю, но сразу выплюнули.

Администрация школы принесла извинения и назвала ситуацию досадной оплошностью.

Ранее в России алкогольное мороженое приравняли к спиртному и запретили продавать несовершеннолетним. До этого распространение алкогольного мороженого и содержащих спирт взбитых замороженных десертов не ограничивалось.

#в стране и мире #школа #сша #Земля #еда #ученики #десерт #Духовка #Благотворительный ужин
