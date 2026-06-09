Место подрыва автомобиля в Балашихе сняли сверху

Автомобиль, который утром подорвали в подмосковной Балашихе, когда тот проезжал мимо жилого многоквартирного дома по одной из улиц в микрорайоне Авиаторов, удалось снять сверху. На месте находится наш корреспондент.

В Следственном комитете добавили, что по факту подрыва автомобиля возбуждено уголовное дело. В ближайшее время будет назначен ряд необходимых судебных экспертиз, в том числе медицинская и взрывотехническая.

Место происшествия оцеплено, там работают спецслужбы, следователи и полиция. На данный момент автомобиль уже погрузили на эвакуатор.

Ранее в СК сообщили, что около 05.30 произошел подрыв взрывного устройства. Водитель получил множественные ранения, от которых скончался на месте.