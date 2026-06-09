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Место подрыва автомобиля в Балашихе сняли сверху

Место происшествия оцеплено, работают спецслужбы.
Анастасия Митина 09-06-2026 11:26
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Автомобиль, который утром подорвали в подмосковной Балашихе, когда тот проезжал мимо жилого многоквартирного дома по одной из улиц в микрорайоне Авиаторов, удалось снять сверху. На месте находится наш корреспондент.

В Следственном комитете добавили, что по факту подрыва автомобиля возбуждено уголовное дело. В ближайшее время будет назначен ряд необходимых судебных экспертиз, в том числе медицинская и взрывотехническая.

Место происшествия оцеплено, там работают спецслужбы, следователи и полиция. На данный момент автомобиль уже погрузили на эвакуатор.

Ранее в СК сообщили, что около 05.30 произошел подрыв взрывного устройства. Водитель получил множественные ранения, от которых скончался на месте. 

#Подмосковье #Автомобиль #подрыв #наш эксклюзив #Балашиха
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