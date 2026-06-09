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В подмосковной Балашихе подорвали автомобиль

Водитель иномарки погиб от полученных ран.
Виктория Бокий 09-06-2026 09:28
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту подрыва автомобиля в подмосковной Балашихе. Об этом сообщает ГСУ СК РФ по Московской области.

По версии следствия, утром 9 июня иномарка двигалась возле жилого многоквартирного дома по одной из улиц в микрорайоне Авиаторов Балашихи. В это время произошел подрыв взрывного устройства.

В результате водитель автомобиля получил множественные ранения. От полученных травм он погиб на месте.

На данный момент следователи и криминалисты вместе с оперативными службами осматривают место происшествия. В ближайшее время будет назначен ряд судебных экспертиз, включая медицинскую и взрывотехническую. 

#Подмосковье #Автомобиль #СК РФ #подрыв #Балашиха
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