В подмосковной Балашихе подорвали автомобиль

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту подрыва автомобиля в подмосковной Балашихе. Об этом сообщает ГСУ СК РФ по Московской области.

По версии следствия, утром 9 июня иномарка двигалась возле жилого многоквартирного дома по одной из улиц в микрорайоне Авиаторов Балашихи. В это время произошел подрыв взрывного устройства.

В результате водитель автомобиля получил множественные ранения. От полученных травм он погиб на месте.

На данный момент следователи и криминалисты вместе с оперативными службами осматривают место происшествия. В ближайшее время будет назначен ряд судебных экспертиз, включая медицинскую и взрывотехническую.