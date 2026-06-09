The Times: Стармер готов объявить о запрете соцсетей для подростков

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер готов объявить о запрете ряда социальных сетей для подростков младше 16 лет. Об этом сообщила газета The Times.

«Запрет на использование социальных сетей является частью серии заявлений, которые делает канцелярия премьер-министра, поскольку Стармер стремится укрепить свои позиции в преддверии возможного возвращения мэра Большого Манчестера [Энди] Бернхема в парламент через довыборы в округе Мейкерфилд», - говорится в публикации.

По данным издания, Стармер рассматривает «гибридную» систему ограничения соцсетей. Она включает в себя элементы австралийского запрета, запрет на использование определенных функций и классификацию соцсетей по уровню риска для несовершеннолетних.

Ранее стало известно, что правительство Канады рассматривает возможность введения общенационального запрета на использование социальных сетей для детей до 16 лет. Ожидается, что законопроект также будет включать требование к компаниям принимать меры по снижению уровня вредоносности контента.