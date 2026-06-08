В Канаде могут запретить детям до 16 лет пользоваться соцсетями

Правительство Канады рассматривает возможность введения общенационального запрета на пользование социальными сетями для детей до 16 лет. Об этом сообщила газета Globe and Mail, ссылаясь на источники.

«Планируется предложить запретить использование социальных сетей детьми младше 16 лет», - сказано в материале.

По словам источника, ряд онлайн-платформ смогут обойти этот запрет. Ожидается, что законопроект также будет включать требование к компаниям принимать меры по снижению уровня вредоносности контента, что включает в себя меры по борьбе с чат-ботами на основе искусственного интеллекта.

Ранее на аналогичный шаг пошли власти Великобритании, заявив, что доступ к соцсетям для лиц, не достигших 16-летнего возраста, могут закрыть уже в этом году. Это может произойти уже летом, после завершении консультаций.

Британское правительство также хочет, чтобы онлайн-платформы ввели ограничение на время, которое дети проводят в приложениях с бесконечной прокруткой. Кроме этого, министры рассматривают возможность ограничения их взаимодействия с чат-ботами и блокировки доступа к виртуальным частным сетям (VPN).