Инновации, изменившие мир: какие технологии представили на форуме в Москве

В Москве представители БРИКС собрались на первый в своем роде форум квантовых технологий. В павильоне «Атом» на ВДНХ представили множество новых современных технологий. Например, здесь есть кровеносные сосуды, которые выращивают из живых клеток.

Кроме них, опухоли, которые находят и лечат с ювелирной точностью. А продукты питания защищают от бактерий и плесени без химической обработки. Рядом находится экспозиция, посвященная ядерной медицине. Она позволяет диагностировать и лечить онкологические заболевания от злокачественных новообразований.

Радиофармпрепараты помогают находить опухоль внутри организма и воздействовать именно на нее, практически не затрагивая здоровые ткани. Также показывают, как ионизирующее излучение помогает бороться с вирусами, бактериями и плесенью, продлевая срок хранения продуктов.

Сердце экспозиции - инсталляция квантового компьютера. Сейчас над такими технологиями работают ученые по всему миру. Здесь можно увидеть, как устроены российские квантовые вычислители. В будущем такие технологии могут кардинально изменить медицину, транспорт, промышленность и даже привычные цифровые сервисы.

Именно прорывное будущее стало главной темой первого форума стран БРИКС по квантовым технологиям. Он начался со студенческого гимна «Гаудеамус», который уже столетиями прославляет молодость, свободу, науку и академическое братство.

Из Бразилии, Индии, Китая, ЮАР в Москву приехали ученые, представители бизнеса и государственных структур, чтобы обсудить перспективы развития в квантовых технологиях. Первый вопрос к ученому из Китая звучал просто: когда ждать достижений и превосходства стран БРИКС в квантовых технологиях .

«Я занимаюсь нейтральными атомными системами. Там остается еще много сложных задач. Но если вы хотите чтобы я дал прогноз, когда мы создадим такой квантовый компьютер. Думаю, через пять-десять лет эта задача будет завершена. Но может занять и больше времени», - рассказал профессор Уханьского физико-математического института Китайской академии наук Понг Шу.

В центре внимания - квантовый компьютер. Эту вычислительную машину создают для решения сверхсложных задач. Например, она поможет быстрее создавать новые лекарства, рассчитать оптимальные маршруты для транспорта и логистики, смоделировать сложные химические процессы, развивать искусственный интеллект и даже создавать новые материалы.

Россия входит в число немногих стран мира, создавших действующие квантовые вычислители сразу на четырех платформах - атомах, ионах, фотонах и сверхпроводниках. В отличие от обычного компьютера, который хранит информацию в битах, квантовый использует кубиты.

Это показатель вычислительных возможностей машины. Чем больше кубитов, тем более сложные задачи она способна решать. Сейчас один из самых мощных российских квантовых компьютеров насчитывает 70 кубитов. Следующая цель: увеличить этот показатель более чем в четыре раза.

«У нас к 2030-му году запланировано 300 кубитов - базовый план, то что мы наверняка достигнем. Зарубежные ведущие компании анонсируют порядка 1000 кубитов в обозримое время», - объяснил заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Александр Шойтов.

По поручению президента России Владимира Путина в стране готовится долгосрочная стратегия развития квантовых технологий. Ее горизонт рассчитан до 2036 года.

«Мы получили прямое поручение президента о том, что надо разработать такую программу. По итогам форума будущих технологий мы этот документ подготовили и начали формировать не только административный механизм обсуждения документа, но и общественный совет», - поделился глава корпорации «Росатом» Алексей Лихачев.

Развитие квантовых технологий требует не только мощной научной базы, но и международного сотрудничества. Одним из ключевых партнеров России в этой сфере остается Индия. Несмотря на непростую международную обстановку, страны продолжают совместные исследования.

«Между Индией и Россией уже сложились долгосрочные отношения. Мы пережили многое. Совместные исследовательские проекты продвигаются. Это сотрудничество было, есть и будет», - заявил чрезвычайный и полномочный посол республики Индия в РФ Винай Кумар.

По мнению ученых, форум по квантовым технологиям поможет ускорить научный процесс. Если прогнозы оправдаются, то уже в следующем десятилетии квантовые компьютеры смогут решать задачи, на которые современным машинам потребовались бы годы.