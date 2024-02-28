Путин утвердил новую стратегию научно-технологического развития страны

Новая стратегия научно-технологического развития страны принята в России. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин, текст обнародован на официальном портале правовой информации.



Среди поставленных целей - обеспечение независимости и конкурентоспособности России за счет эффективного использования интеллектуального потенциала нации. Для этого планируется выстроить цепочку связей от научных разработок до внедрения новых технологий в производство, развивать наукоемкое предпринимательство, поддерживать молодых ученых.

Стратегия предусматривает увеличение доли молодых ученых и исследователей, сведение к минимуму закупок иностранной наукоемкой продукции с упором на использование российских аналогов, а также рост налоговых отчислений от наукоемкого производства и повышение доли продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей экономики в валовом внутреннем продукте.