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Путин утвердил новую стратегию научно-технологического развития страны

Среди поставленных целей - обеспечение независимости и конкурентоспособности России.
Ирина Елагина 2024-02-28 18:20:01
© Фото: Alexander Kazakov Kremlin Pool Globallookpress

Новая стратегия научно-технологического развития страны принята в России. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин, текст обнародован на официальном портале правовой информации.

Среди поставленных целей - обеспечение независимости и конкурентоспособности России за счет эффективного использования интеллектуального потенциала нации. Для этого планируется выстроить цепочку связей от научных разработок до внедрения новых технологий в производство, развивать наукоемкое предпринимательство, поддерживать молодых ученых.

Стратегия предусматривает увеличение доли молодых ученых и исследователей, сведение к минимуму закупок иностранной наукоемкой продукции с упором на использование российских аналогов, а также рост налоговых отчислений от наукоемкого производства и повышение доли продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей экономики в валовом внутреннем продукте.

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