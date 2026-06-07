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Ударные БПЛА «Востока» сорвали попытку наступления ВСУ в Запорожье

Противник пытался передвигаться под прикрытием лесополос.
08-06-2026 06:22
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Операторы ударных беспилотников группировки «Восток» предотвратили попытку наступления ВСУ в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

Разведывательный отряд беспилотных летательных аппаратов группировки «Восток» обнаружил скрытное перемещение штурмовых групп противника. Украинские военные пытались передвигаться по открытой местности, используя лесополосы, чтобы скрыть свои действия.

Получив информацию о маршруте движения противника, операторы ударных дронов нанесли огневой удар по живой силе ВСУ с помощью разных типов беспилотных аппаратов. Взаимодействие разведывательных и ударных БПЛА осуществлялось через стандартные российские системы связи и управления.

В результате атаки все силы ВСУ были уничтожены. Действия операторов БПЛА сорвали попытку наступления украинских военных на этом участке ответственности группировки «Восток».

Ранее операторы ударных беспилотников уничтожили пункты управления БПЛА ВСУ в Запорожской области. Во время воздушной разведки дроноводы обнаружили замаскированные позиции противника, заметив активность операторов и терминалы Starlink.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.

#Минобороны России #Украина #беспилотники #ВСУ #запорожская область #группировка войск «Восток»
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