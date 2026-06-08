МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В Мадриде на службу папы римского пришли около 1,1 млн человек

Богослужение было приурочено к католическому празднику Тела и Крови Христовых.
Владимир Рубанов 08-06-2026 03:58
© Фото: Carlos Lujan Keystone Press Agency, Global Look Press

Папа римский Лев XIV провел мессу в центре Мадрида, на которую собрались около 1,1 миллиона человек. Эту цифру назвали власти города.

Богослужение прошло на площади Сибелес. Верующие также заполнили прилегающие улицы, наблюдая за происходящим. Служба была приурочена к католическому празднику Тела и Крови Христовых (7 июня).

Перед началом богослужения папа Лев XIV проехал по улицам Мадрида на машине. На площади Сибелес его приветствовали король Испании Филипп VI, королева Летисия, принцесса Астурийская Леонор и мэр города Хосе Луис Мартинес-Альмейда. Последний передал понтифику символический ключ от города.

Лев XIV прибыл в Испанию 6 июня. В ходе визита он пообщался с мигрантами и бездомными, принял участие в ночном бдении накануне праздника, где, по оценкам организаторов, собралось около 600 тысяч человек.

Программа поездки включает посещение других испанских мест, таких как Барселона и Канарские острова. Для обеспечения безопасности во время пребывания понтифика в Испании задействованы около 15 тысяч полицейских и сотрудников спецслужб.

Ранее сообщалось, что в американском банке отказались обслуживать папу дистанционно. Через два месяца после избрания Роберт Фрэнсис Превост позвонил в свой банк в Чикаго, чтобы обновить данные. После ответа на вопросы сотрудница потребовала его личного визита.

#в стране и мире #испания #Мадрид #Визит #богослужение #Папа Римский #месса #Лев XIV
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
УБИМ. Три машины в одной броне
2
Наземные беспилотники инженерных войск
3
БПЛА для войск БПС
4
«Орион-25». Экраноплан - катамаран
5
Боевая подготовка призывников
6
ВИИТ. Инженеры-строители в погонах
7
Морской политех
8
Беспилотинки. Мировые тренды
9
Ярославское высшее. Будущее ПВО России
10
Главное управление боевой подготовки
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 