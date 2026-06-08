В Мадриде на службу папы римского пришли около 1,1 млн человек

Папа римский Лев XIV провел мессу в центре Мадрида, на которую собрались около 1,1 миллиона человек. Эту цифру назвали власти города.

Богослужение прошло на площади Сибелес. Верующие также заполнили прилегающие улицы, наблюдая за происходящим. Служба была приурочена к католическому празднику Тела и Крови Христовых (7 июня).

Перед началом богослужения папа Лев XIV проехал по улицам Мадрида на машине. На площади Сибелес его приветствовали король Испании Филипп VI, королева Летисия, принцесса Астурийская Леонор и мэр города Хосе Луис Мартинес-Альмейда. Последний передал понтифику символический ключ от города.

Лев XIV прибыл в Испанию 6 июня. В ходе визита он пообщался с мигрантами и бездомными, принял участие в ночном бдении накануне праздника, где, по оценкам организаторов, собралось около 600 тысяч человек.

Программа поездки включает посещение других испанских мест, таких как Барселона и Канарские острова. Для обеспечения безопасности во время пребывания понтифика в Испании задействованы около 15 тысяч полицейских и сотрудников спецслужб.

Ранее сообщалось, что в американском банке отказались обслуживать папу дистанционно. Через два месяца после избрания Роберт Фрэнсис Превост позвонил в свой банк в Чикаго, чтобы обновить данные. После ответа на вопросы сотрудница потребовала его личного визита.