МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Папе римскому отказала служба поддержки банка

После ответа на все контрольные вопросы сотрудница банка сказала, что глава церкви должен явиться лично в отделение.
Вероника Левшина 06-05-2026 16:52
© Фото: VATICAN MEDIA, Catholic Press Ph

Сотрудница банка положила трубку во время разговора с папой римским. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на близкого друга главы Римско-католической церкви Тома Маккарти.

Спустя два месяца после того, как Роберт Фрэнсис Превост стал папой Львом XIV, он позвонил в свой банк в Чикаго, чтобы изменить номер телефона и адрес, которые были указаны в банковских документах. Новый папа представился Робертом Превостом.

После ответа на все вопросы сотрудница банка сказала, что этого «недостаточно» и епископу Рима нужно явиться лично в отделение.

«Вам было бы дело, если бы я сказал, что я папа Лев?» - спросил он, по словам отца Маккарти.

Сотрудница банка повесила трубку. Отец Маккарти уточняет, что дело уладили благодаря вмешательству другого священника, у которого имелись связи с президентом банка.

«Можете ли вы представить, что вас будут знать как женщину, которая повесила трубку во время разговора с папой?» - подытожил служитель церкви.

Напомним, 8 мая 2025 года на конклаве новым папой римским избрали американского кардинала Роберта Фрэнсиса Превоста. Он принял имя Лев XIV.

#в стране и мире #банк #отказ #Папа Римский #Контактные данные
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
ВИИТ. Инженеры-строители в погонах
2
Морской политех
3
Беспилотинки. Мировые тренды
4
Ярославское высшее. Будущее ПВО России
5
Главное управление боевой подготовки
6
ОКБ им А. Люльки. Двигатели для истребителей
7
Подводный флот России. 120 лет
8
«Калашников». Дивизион медицинских разработок
9
Броневики СВО. Часть 2
10
Российские буксиры. Часть 1
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 