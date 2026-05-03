Папе римскому отказала служба поддержки банка

Сотрудница банка положила трубку во время разговора с папой римским. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на близкого друга главы Римско-католической церкви Тома Маккарти.

Спустя два месяца после того, как Роберт Фрэнсис Превост стал папой Львом XIV, он позвонил в свой банк в Чикаго, чтобы изменить номер телефона и адрес, которые были указаны в банковских документах. Новый папа представился Робертом Превостом.

После ответа на все вопросы сотрудница банка сказала, что этого «недостаточно» и епископу Рима нужно явиться лично в отделение.

«Вам было бы дело, если бы я сказал, что я папа Лев?» - спросил он, по словам отца Маккарти.

Сотрудница банка повесила трубку. Отец Маккарти уточняет, что дело уладили благодаря вмешательству другого священника, у которого имелись связи с президентом банка.

«Можете ли вы представить, что вас будут знать как женщину, которая повесила трубку во время разговора с папой?» - подытожил служитель церкви.

Напомним, 8 мая 2025 года на конклаве новым папой римским избрали американского кардинала Роберта Фрэнсиса Превоста. Он принял имя Лев XIV.