ЕГЭ по математике сдадут более 660 тысяч человек

В России и за рубежом сдадут ЕГЭ по математике базового и профильного уровней более 660 тысяч человек. Об этом сообщили в Рособрнадзоре.

«На участие в экзаменах зарегистрировано свыше 662 тысяч человек», - сказано в материале.

Уточняется, что на экзамен по математике базового уровня зарегистрировались более 321 тысячи человек. В то время как экзамен по математике профильного уровня сдадут около 341 тысячи человек.

Сегодня, восьмого июня, для проведения экзамена будет задействовано 5 714 пунктов проведения экзаменов. Продолжительность ЕГЭ по базовой математике составляет три часа, а профильной математике - три часа 55 минут.

В Минздрав РФ ранее дали рекомендации, как запомнить информацию перед ЕГЭ. Необходимо повторять информацию вслух или переписывать ее на память. Помимо этого, перед экзаменами следует спать не менее 7-8 часов.