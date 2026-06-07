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ЕГЭ по математике сдадут более 660 тысяч человек

Выпускники смогут пересдать математику на базовом или профильном уровне в резервные сроки - 23, 24 и 25 июня.
Дарья Ситникова 08-06-2026 03:06
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

В России и за рубежом сдадут ЕГЭ по математике базового и профильного уровней более 660 тысяч человек. Об этом сообщили в Рособрнадзоре.

«На участие в экзаменах зарегистрировано свыше 662 тысяч человек», - сказано в материале.

Уточняется, что на экзамен по математике базового уровня зарегистрировались более 321 тысячи человек. В то время как экзамен по математике профильного уровня сдадут около 341 тысячи человек.

Сегодня, восьмого июня, для проведения экзамена будет задействовано 5 714 пунктов проведения экзаменов. Продолжительность ЕГЭ по базовой математике составляет три часа, а профильной математике - три часа 55 минут.

В Минздрав РФ ранее дали рекомендации, как запомнить информацию перед ЕГЭ. Необходимо повторять информацию вслух или переписывать ее на память. Помимо этого, перед экзаменами следует спать не менее 7-8 часов.

#Россия #школа #ЕГЭ #экзамен #рособрнадзор #математика
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