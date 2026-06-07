Pais: ЕС ищет страны, готовые разместить центры депортации мигрантов

Европейский союз активизировал поиск стран для размещения центров депортации мигрантов. Об этом пишет RT со ссылкой на испанскую газету Pais.

Брюссель работает над политическим соглашением, которое откроет путь к созданию лагерей для депортации мигрантов за пределами сообщества. Тем временем несколько европейских правительств тайно ищут подходящие страны для их размещения, сообщает издание со ссылкой на источники.

Нидерланды, Дания, Австрия, Италия и другие страны, выступающие за жесткую миграционную политику, намерены перейти от разработки правовой базы к поиску конкретных государств для депортации мигрантов, которым было отказано в убежище или предписано выехать. Источники издания в европейских структурах утверждают, что уже ведутся переговоры с африканскими и другими странами. В обмен им могут предложить финансирование, экономическое сотрудничество или визовые послабления.

Отмечается, что новая миграционная политика ЕС отражает общий сдвиг в стратегии. Вместо обсуждения приема беженцев, их интеграции и распределения ответственности между странами союза, акцент все больше смещается на депортацию, усиление внешнего контроля границ и сотрудничество с третьими государствами.

Газета подчеркивает, что курс на вынос миграционного контроля за пределы ЕС формируется на протяжении последнего десятилетия. Отправной точкой считается соглашение с Турцией в 2016 году, за которым последовали договоренности с Тунисом, Египтом и Мавританией.

Европа переживает серьезное нашествие «опасных идеологий», заявил ранее министр обороны США Пит Хегсет на встрече, приуроченной к 82-й годовщине высадки в Нормандии. По его словам, это происходит потому, что в Испанию, Италию, Грецию и Болгарию прибывают мигранты.