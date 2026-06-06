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Хегсет заявил об угрозе нашествия «опасных идеологий» в страны Европы

Глава Пентагона выразил мнение, что Европа еще может принять меры.
Глеб Владовский 06-06-2026 22:04
© Фото: AdMedia, Global Look Press

Европа сталкивается с сильным нашествием «опасных идеологий». Так охарактеризовал нелегальных мигрантов глава Пентагона Пит Хегсет, выступая на мероприятии, посвященном 82-й годовщине высадки союзников в Нормандии.

«Сегодня другие европейские берега подвергаются натиску со стороны иных опасных идеологий. В Испанию, Италию, Грецию и Болгарию прибывают лодки и люди», - цитирует его слова Life.

Он подчеркнул, что страны Европы еще могут принять меры по этому поводу. Кроме того, Хегсет выразил мнение, что время у них для этого достаточно.

Ранее исполняющий обязанности директора иммиграционной и таможенной службы (ICE) США Дэвид Вентурелла заявил, что свыше 900 тысяч нелегальных мигрантов выслали из Америки с момента вступления Дональда Трампа на должность президента.

#в стране и мире #мигранты #Европа #Пентагон #Пит Хегсет
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