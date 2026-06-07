Температура воды в Москве-реке достигла значений южных курортов

Температура в Москве-реке достигла курортных значений, перейдя отметку в +20 градусов. Об этом сообщил РИА Новости начальник отдела краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Александр Голубев.

«Температура воды в Москве-реке достигла +20 градусов в районе Звенигорода, что является нормой для открытия купального сезона», - сказал он.

Голубев объяснил, что в ближайшие дни температура воздуха ожидается на 4-6 градусов выше климатической нормы. Поэтому в Центральной России будут стремительно прогреваться водоемы.

Синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин ранее сообщил, что в московский регион пришла летняя погода, сопровождающаяся высокими температурами, дождями и грозами. Сейчас в Москве низкая вероятность осадков, но со среды и до конца недели можно ждать дожди, в том числе ливневого характера.

Порывы ветра во время грозы могут достигать 9-14 м/с. Атмосферное давление в регионе сильно меняться не будет, со среды оно будет держаться в пределах 748-750 мм ртутного столба.