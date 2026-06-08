Синоптик пообещал москвичам потепление до +32 градусов

В Московский регион пришла летняя погода, сопровождающаяся высокими температурами, дождями и грозами. Об этом рассказал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

«Температура воздуха на этой неделе в дневные часы будет достигать +27...+32 градусов. В ночные часы минимумы будут составлять +15...+20 градусов», - поделился он в беседе с RT.

Синоптик отметил, что сейчас в Москве низкая вероятность осадков, но со среды и до конца недели можно ждать дожди, в том числе ливневого характера. Порывы ветра во время грозы могут достигать 9-14 м/с. Атмосферное давление в регионе сильно меняться не будет, со среды оно будет держаться в пределах 748-750 мм ртутного столба.

Ранее Ильин сообщил, что жара до +30 градусов придет в Москву в конце июня. Также отмечалось, что в третьей декаде июня ожидается краткосрочная просадка температуры до +20 градусов, которая продлится один-два дня.