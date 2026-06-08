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В России не будут запрещать иностранные нейросети

Вице-премьер России Дмитрий Григоренко подчеркнул, что законопроект об ИИ призван стимулировать разработку и спрос на отечественные решения.
Сергей Дьячкин 08-06-2026 21:39
© Фото: Oliver Berg, dpa, Global Look Press

Возможность запрета на использование иностранных нейросетей в России не рассматривается. Об этом сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко журналистам на полях ПМЭФ-2026.

Он отметил, что соответствующих положений в законопроекте об искусственном интеллекте нет. По его словам, запреты, в том числе и на иностранные нейросети, вообще не рассматриваются.  

«Цель регулирования, которое сейчас готовим - простимулировать разработку и спрос на отечественные решения. Запретительных положений в законопроекте нет», - приводит слова Григоренко ТАСС.

Вице-премьер добавил, что именно российские решения должны применяться в госсекторе и критической инфраструктуре. Это - одна из целей подготовки национального плана по внедрению технологий на базе искусственного интеллекта.

Григоренко подчеркнул, что национальный план формируется по поручению президента России Владимира Путина. Будет подготовлен список ключевых показателей эффективности для отраслей с акцентом на реальные результаты от внедрения искусственного интеллекта.

«В качестве сквозных показателей рассматриваем рост выручки, снижение затрат, показатели возврата инвестиций и другие», - перечислил вице-премьер.

В марте Минцифры опубликовало проект федерального закона о госрегулировании ИИ в России. В случае одобрения он вступит в силу 1 сентября 2027 года. Новый закон вводит рамочное регулирование применения ИИ в России. В частности, он впервые закрепляет на законодательном уровне само понятие «искусственный интеллект», а также устанавливает права и обязанности участников рынка и вводит обязательную маркировку фото, видео и аудиоконтента, созданного с помощью нейросети.

До этого Владимир Путин подписал указ о создании Комиссии при президенте РФ по вопросам развития технологий ИИ. Она создана в целях повышения эффективности госполитики в области развития технологий искусственного интеллекта и их внедрения в отраслях экономики. Сопредседателями комиссии назначили вице-премьера Григоренко и заместителя руководителя администрации президента Максима Орешкина.

#законопроект #нейросети #Минцифры РФ #искуственный интеллект #вице-премьер РФ #Дмитрий Григоренко #новейшие разработки #Технологии будущего #ПМЭФ-2026
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