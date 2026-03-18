Минцифры опубликовало проект о регулировании ИИ

Впервые на законодательном уровне закрепляется само понятие искусственного интеллекта.
Виктория Бокий 18-03-2026 21:44
© Фото: Ingram Images, Globallookpress

На портале правовых актов Минцифры опубликовало проект федерального закона о госрегулировании ИИ в России. В случае одобрения он может вступить в силу 1 сентября 2027 года.

Сообщается, что новый закон вводит рамочное регулирование применения искусственного интеллекта в России. В частности, он впервые закрепляет на законодательном уровне само понятие ИИ, а также устанавливает права и обязанности участников рынка и вводит обязательную маркировку фото, видео и аудиоконтента, созданного с помощью нейросети.

«Законопроект предусматривает риск-ориентированный подход к регулированию ИИ. То есть требования к системам ИИ зависят от степени их влияния на жизнь человека и общество. Предлагается также ввести понятия суверенной, национальной и доверенной моделей искусственного интеллекта», - объяснили в министерстве.

В документе отмечается, что все стадии разработки и обучения ИИ должны осуществляться на территории нашей страны. Международное сотрудничество в этой сфере допустимо и будет реализовано путем совместных исследований и обмена данными.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о создании Комиссии по вопросам развития технологий искусственного интеллекта. Она необходима для повышения эффективности государственной политики в области развития технологий искусственного интеллекта и их внедрения в отраслях экономики.

