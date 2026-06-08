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В ФРГ компании потребовали предоставить информацию о резервистах

Новый законопроект может обязать отслуживших мужчин и женщин регулярно участвовать в военных сборах без необходимости получения согласия сотрудника и работодателя.
Дарья Ситникова 08-06-2026 21:36
© Фото: IMAGO/Mike Schmidt, www.imago-images.de, Global Look Press

Немецкие компании требуют предоставить им информацию о резервистском статусе сотрудников из-за нового законопроекта по усилению резервов бундесвера. Об этом сообщила газета Handelsblatt, ссылаясь на заявление Ассоциации работодателей Германии.

«Компаниям следует разрешить запрашивать, обрабатывать и хранить сведения о резервистском статусе сотрудников», - сказано в материале.

Известно, что новый законопроект может обязать отслуживших мужчин и женщин регулярно участвовать в военных сборах. Сейчас резервист может отправиться на сборы только со своего согласия, а также с согласия своего работодателя. В будущем же разрешение с их стороны не потребуется.

По мнению авторов материала, призыв сотрудников без согласия работодателей ограничивает свободу действий компаний и может привести к дополнительной нагрузке на экономику. Кроме того, компании хотят обязать сотрудников связываться с работодателем в том случае, если они ожидают, что в течение ближайших 12 месяцев их могут призвать на военные сборы.

Журнал Der Spiegel ранее сообщил, что власти Германии хотят ввести штраф для лиц, которые не предоставили свои данные в анкетах о военной службе. С начала 2026 года свыше 206 тысяч граждан старше 18 лет получили письма от Минобороны ФРГ. В них содержалась анкета, в которой необходимо указать свое состояние здоровья, а также заинтересованность в добровольном прохождении воинской службы в Бундесвере.

#в стране и мире #Германия #военнослужащие #законопроект #ФРГ #резервисты
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