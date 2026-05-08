Spiegel: в ФРГ планируют ввести штраф за отказ заполнять анкеты о военной службе

Власти Германии хотят ввести штраф для лиц, которые не предоставили свои данные в анкетах о военной службе. Об этом сообщил журнал Der Spiegel со ссылкой на источники.

Отмечается, что с начала 2026 года свыше 206 тысяч граждан старше 18 лет получили письма от Минобороны ФРГ. В них содержалась анкета, в которой необходимо указать свое состояние здоровья, а также заинтересованность в добровольном прохождении воинской службы в Бундесвере.

В случае, если в течение четырех недель после получения письма бланк не заполнили, то будет направлено повторное. При истечении второго срока, незаполнившим анкету лицам может грозить штраф, пишет издание.

«Лицам, отказавшимся от заполнения анкеты (о военной службе - Прим. ред.), грозит штраф... Текущие планы предусматривают установление соответствующего штрафа в размере 250 евро», - говорится в материале.

Ранее бывший депутат Бундестага 20-го созыва от партии «Альтернатива для Германии» Евгений Шмидт рассказал «Звезде», что около 41% молодых немцев не планируют связывать свою дальнейшую жизнь со страной.