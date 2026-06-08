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Бывший тренер «Зенита» Манчини может возглавить сборную Италии

Итальянскую сборную 61-летний Роберто Манчини возглавлял с 2018 по 2023 год, в 2021 году под его руководством команда стала чемпионом Европы, но не смогла квалифицироваться на ЧМ-2022 в Катаре.
Сергей Дьячкин 08-06-2026 18:52
© Фото: Noushad Variyattiyakkal, Keystone Press Agency, Global Look Press

Роберто Манчини является основным кандидатом на пост главного тренера футбольной сборной Италии. Об этом сообщил журналист Фабрицио Романо в соцсети Х.

«Роберто Манчини с мая открыл для себя возможности возвращения в сборную Италии и остается главным кандидатом на эту должность», - говорится в публикации.

Журналист уточнил, что в данный момент Манчини ждет одобрения от футбольной федерации. В апреле этого года сборную покинул Дженнаро Гаттузо. Он возглавлял команду с лета 2025 года. Контракт был расторгнут по соглашению сторон, после того как сборная не сумела пройти квалификацию на чемпионат мира 2026 года. Для четырехкратных чемпионов мира непопадание стало третьим подряд. До этого итальянские футболисты пропустили ЧМ-2018 в России и ЧМ-2022 в Катаре.

Как известно, 61-летний Манчини возглавлял итальянскую сборную с 2018 по 2023 год. В 2021 году под его руководством команда стала чемпионом Европы. Также Манчини занимал пост главного тренера сборной Саудовской Аравии в 2023-2024 годах.

На текущий момент тренер возглавляет клуб «Аль-Садд» из Катара. На клубном уровне Манчини успел потренировать и петербургский «Зенит». Кроме того, он был наставником у «Интера». «Манчестер Сити» под его руководством выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Англии. Также Манчини тренировал «Галатасарай», «Лацио» и «Фиорентину». С итальянскими командами он трижды побеждал в чемпионате Италии, четыре раза получал Кубок и дважды - Суперкубок страны.

В 2021 году Международная федерация футбольной истории и статистики поставила Манчини во главе символической сборной мира. В качестве форвардов в «команду мечты» предлагали Роберта Левандовского, Килиана Мбаппе и трехкратного обладателя «Золотой бутсы» Криштиану Роналду. В качестве защитников сборной мира федерация выдвинула Алфонсо Дейвиса, Рубена Диаша и Леонардо Боннуччи. Джанлуиджи Доннарумма был назван лучшим вратарем.

#Спорт #в стране и мире #Футбол #Зенит #тренер #сборная италии #манчини #Дженнаро Гаттузо
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