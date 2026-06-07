Дроны-перехватчики уничтожили беспилотники ВСУ на Добропольском направлении

Военнослужащие подразделений войск беспилотных систем группировки войск «Центр» продолжают бороться с украинскими беспилотниками на Добропольском направлении. Расчеты дронов-перехватчиков круглосуточно контролируют воздушное пространство и выявляют как разведывательные, так и ударные БПЛА противника, сообщило Минобороны России.

Операторы работают в режиме постоянного патрулирования и так называемой свободной охоты. После обнаружения цели информация оперативно уточняется, а затем принимается решение о ее перехвате. Координация действий ведется в тесном взаимодействии с командным пунктом.

Особенностью коптерных дронов-перехватчиков является их высокая маневренность. Аппараты способны длительное время сопровождать цель, зависать в воздухе и выходить на атаку с наиболее выгодной траектории. Для поражения беспилотников используются как кинетический таран, так и специальные средства уничтожения воздушных целей.

На счету расчетов уже десятки сбитых аппаратов различных типов. Среди них ударные беспилотники самолетного типа, разведывательные дроны, а также тяжелые коптеры, применяемые для разведки, сброса боеприпасов и дистанционного минирования местности.

По данным Минобороны России, в среднем за сутки операторы перехватчиков уничтожают несколько десятков воздушных целей. Такая работа позволяет снижать возможности украинских подразделений по ведению разведки, корректировке огня и нанесению ударов по российским позициям на данном участке фронта.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.