МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Дроны-перехватчики уничтожили беспилотники ВСУ на Добропольском направлении

В среднем за сутки расчеты поражают десятки воздушных целей, значительно снижая возможности ВСУ по ведению разведки, корректировке огня и нанесению ударов.
08-06-2026 18:30
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Военнослужащие подразделений войск беспилотных систем группировки войск «Центр» продолжают бороться с украинскими беспилотниками на Добропольском направлении. Расчеты дронов-перехватчиков круглосуточно контролируют воздушное пространство и выявляют как разведывательные, так и ударные БПЛА противника, сообщило Минобороны России.

Операторы работают в режиме постоянного патрулирования и так называемой свободной охоты. После обнаружения цели информация оперативно уточняется, а затем принимается решение о ее перехвате. Координация действий ведется в тесном взаимодействии с командным пунктом.

Особенностью коптерных дронов-перехватчиков является их высокая маневренность. Аппараты способны длительное время сопровождать цель, зависать в воздухе и выходить на атаку с наиболее выгодной траектории. Для поражения беспилотников используются как кинетический таран, так и специальные средства уничтожения воздушных целей.

На счету расчетов уже десятки сбитых аппаратов различных типов. Среди них ударные беспилотники самолетного типа, разведывательные дроны, а также тяжелые коптеры, применяемые для разведки, сброса боеприпасов и дистанционного минирования местности.

По данным Минобороны России, в среднем за сутки операторы перехватчиков уничтожают несколько десятков воздушных целей. Такая работа позволяет снижать возможности украинских подразделений по ведению разведки, корректировке огня и нанесению ударов по российским позициям на данном участке фронта.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#Минобороны России #дроны #Центр #СВО #добропольское направление
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
УБИМ. Три машины в одной броне
2
Наземные беспилотники инженерных войск
3
БПЛА для войск БПС
4
«Орион-25». Экраноплан - катамаран
5
Боевая подготовка призывников
6
ВИИТ. Инженеры-строители в погонах
7
Морской политех
8
Беспилотинки. Мировые тренды
9
Ярославское высшее. Будущее ПВО России
10
Главное управление боевой подготовки
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 