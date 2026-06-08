Российские дроны сбили ударные БПЛА врага на Добропольском направлении

Минобороны России сообщает об уничтожении ударных беспилотников ВСУ на Добропольском направлении. Это сделали операторы российских дронов-перехватчиков группировки войск «Центр».

«В режиме свободной охоты операторы дрона-перехватчика ведут круглосуточный мониторинг воздушного пространства на переднем крае и в тыловых районах, опираясь на данные современных радиотехнических средств разведки и мониторинга воздушного пространства», - говорится в сообщении.

При этом особое внимание, подчеркнули в российском оборонном ведомстве, уделяется уничтожению ударных беспилотников «Хорнет». Противник активно применяет их для ударов по автомобильной технике. Также в списке желанных целей и разведдроны «Лелека-100», которые враг использует для корректировки артиллерии и наведения ударных средств.

В МО РФ подчеркнули, что благодаря действиям расчетов перехватчиков неприятель несет значительные потери в ударных и разведывательных беспилотниках на Добропольском направлении. Это позволяет снизить возможности ВСУ бить по нашей технике.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.