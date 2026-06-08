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Военкор Федорчак, погибший в зоне СВО, посмертно стал лауреатом ТЭФИ

Жюри единогласно присудило первое место работе журналиста «Курское освобождение. Направление - вечность».
Сергей Дьячкин 08-06-2026 18:11
© Фото: VK/Александр Федорчак

Погибший в зоне проведения спецоперации военный корреспондент «Известий» Александр Федорчак, который до этого работал на телеканале «Звезда», стал лауреатом премии ТЭФИ в номинации «Репортер». Он погиб 24 марта 2025 года вместе со своими коллегами с телеканала «Звезда» - корреспондентом Андреем Пановым и водителем Александром Сиркели. Автомобиль с журналистами попал под ураганный огонь украинских РСЗО HIMARS.

Работа Федорчака «Курское освобождение. Направление - вечность» единогласным решением жюри получила первое место. Память военного корреспондента почтили минутой молчания.

Владимир Путин 17 апреля 2025 года подписал указ о награждении Александра Федорчака орденом Мужества посмертно. Имя журналиста было присвоено школе в поселке Нижнегорский в Крыму, в которой он учился. Федорчак родился в Крыму, учился на факультете журналистики КФУ, после чего работал на местном телевидении. С 2022 года работал на телеканале «Звезда», позже - в «Известиях».

Военкор Андрей Лазарев вспоминал, что Федорчак очень любил Россию и очень ценил своих друзей, тех, кто находится на фронте, коллег. По словам Лазарева, журналист всегда смело шел на риск, потому что считал, что его работа тоже приближает нашу общую победу.

Командир батальона «Крым» с позывным Мордвин рассказывал «Звезде» о случае, как Федорчак помогал вытолкать машину под обстрелами. Он отметил мужество и самоотверженность журналиста.

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