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Командир батальона «Крым» рассказал, как им под обстрелами помогал Александр Федорчак

Прощание с военкором проходит сегодня в Крыму.
Михаил Аброськин Константин Денисов 2025-03-28 15:19:26
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Видео: ТРК «Звезда»

Погибший в зоне СВО военкор «Известий» Александр Федорчак не боялся работать под обстрелом противника. О его мужестве и самоотверженности рассказал телеканалу «Звезда» командир батальона «Крым» с позывным Мордвин.

«У нас был случай. Мы устанавливали фальшивую цель, и нужно было под обстрелом вытолкать машину "Москвич". Саша пошел с нами. Когда я его вспоминаю, у меня на лице появляется улыбка. Я его таким и запомню», - тепло отозвался о журналисте Мордвин.

По его словам, в его подразделении есть боец, который отказался ехать на похороны Федорчака, потому что хотел запомнить его живым.

Напомним, Александр погиб в понедельник при исполнении своих обязанностей. Украинские боевики ударили по автомобилю, в котором он находился, из РСЗО HIMARS. Вместе с Федорчаком погибли оператор телеканала «Звезда» Андрей Панов и водитель съемочной группы Александр Сиркели.

Прощание с военкором «Известий» проходит сегодня на территории телерадиокомпании «Крым».

#в стране и мире #наш эксклюзив #журналисты #Александр Федорчак
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