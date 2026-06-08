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Экипаж «Солнцепека» сжег украинских боевиков в опорном пункте

Удар 220-миллиметровыми термобарическими реактивными снарядами наносился в Сумской области.
08-06-2026 16:47
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России сообщило об уничтожении укрепленного опорного пункта с боевиками ВСУ внутри. Это сделал расчет тяжелой огнеметной системы «Солнцепек» группировки войск «Север».

Отмечено, что цель находилась на территории Сумской области. Ее выявили в ходе разведывательных мероприятий. При этом было принято решение наносить удар в темное время суток. 

Выдвинувшись на позицию, экипаж тяжелой огнеметной системы развернулся для стрельбы и дал залп 220-миллиметровыми термобарическими боеприпасами. Уничтожение укрытий с живой силой неприятеля фиксировали средства объективного контроля. 

Российское оборонное ведомство отметило, что уничтожение боевиков в опорном пункта обеспечило продвижение штурмовых групп ВС РФ на важном участке фронта. В Минобороны добавили, что ночная огневая работа не только безопаснее для экипажей - удар в темное время суток создает дополнительный эффект неожиданности для врага.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#спецоперация #Солнцепек #тос #сумская область
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