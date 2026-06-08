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Расчеты МОГ отразили ночную атаку беспилотников врага в ЛНР

Расчеты мобильных огневых групп эффективно работают как по беспилотникам самолетного типа, так и по маленьким FPV-дронам.
08-06-2026 15:46
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России сообщило об отражении ночного налета украинских дронов в Луганской Народной Республике. Это сделали расчеты мобильных огневых групп (МОГ) 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад». 

Отмечено, что расчеты таких групп наблюдают за воздушной обстановкой непрерывно. Попытки проникновения дронов противника пресекаются ежедневно. 

В российском оборонном ведомстве добавили, что расчеты эффективно уничтожают как крупные беспилотники самолетного типа, так и небольшие FPV-дроны. При этом военнослужащие вооружены крупнокалиберными пулеметами, гладкоствольными ружьями и детекторами дронов. 

Ранее сообщалось, что расчет российского зенитного ракетного комплекса «Тор» сорвал атаку дронов ВСУ в Запорожской области. Отмечено, что боевую машину дополнительно накрывают специальным тентом, чтобы снизить заметность для тепловизоров украинских дронов.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#бпла #спецоперация #ЛНР #МОГ
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