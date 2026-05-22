Расчет ЗРК «Тор» сорвал атаку дронов ВСУ в Запорожской области

Военнослужащие ПВО во время боевого дежурства обнаружили и уничтожили разведывательные и ударные БПЛА ВСУ, пытавшиеся атаковать российские подразделения на Запорожском направлении.
Анна Цепаева 22-05-2026 15:11
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Расчет зенитного ракетного комплекса «Тор» группировки войск «Восток» сорвал атаку украинских беспилотников в Запорожской области. О работе зенитчиков рассказала наш корреспондент Анна Цепаева в сюжете.

Комплекс «Тор» называют «небесным фильтром» и «зенитным зонтиком», который прикрывает наступающие подразделения группировки «Восток». Для сохранения скрытности расчет постоянно меняет позиции и тщательно маскирует технику в лесополосах.

Как рассказал механик-водитель с позывным Хан, боевую машину дополнительно накрывают специальным тентом, чтобы снизить заметность для тепловизоров украинских дронов.

«Накрываем машину от вражеских БПЛА, чтобы не выдавало тепло. Когда начальник расчета говорит - надо в укрытие, быстро, маневренно. Запускаемся. Выезжаю и нахожу укрытие ближайшее. Маскируемся», - отметил Хан.

Во время одной из атак зенитчики прикрывали подразделения морской пехоты. По словам командира боевой машины с позывным Орел, противник использовал разведывательный беспилотник «Фурия» для корректировки огня, однако цель удалось уничтожить.

Расчет комплекса «Тор» также перехватывал беспилотники «Шарк», FPV-дроны и ударные аппараты самолетного типа. Как отметил Орел, во время одного из налетов украинская сторона одновременно запустила восемь беспилотников.

«Израсходовали восемь ракет. Это было восемь беспилотников, все роем - строем. Стараются по два-три беспилотника пускать одновременно, дабы перегрузить нас», - пояснил Орел.

Интеллектуальная система комплекса позволяет автоматически различать реальные цели и ложные объекты. Кроме того, «Тор» оснащен системой опознавания «свой-чужой», которая помогает избежать поражения союзной авиации. Под прикрытием комплексов подразделения группировки «Восток» продолжают наступательные действия на Запорожском направлении.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#ЗРК #Тор #наш эксклюзив #запорожская область
