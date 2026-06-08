Лихачев заявил, что удары по Энгергодару продолжались все выходные

Удары украинских боевиков по Энергодару продолжались все выходные. Об этом заявил гендиректор Росатома Алексей Лихачев.

Враг бил по социальной инфраструктуре, жилым домам, гражданским, по частным автомобилям. Со слов Лихачева, удары носят уже «рутинный характер».

Глава Росатома поделился, что в субботу МАГАТЭ подтвердило гарантии соблюдения режима тишины для ремонта ЛЭП «Днепровская». Консультации с Агентством по атомной энергетике велись совместно с Минобороны России.

Ранее мэр Энергодара Максим Пухов заявлял, что украинские боевики сменили тактику при нанесении ударов. Теперь ночью над городом летают тяжелые гексакоптеры и сбрасывают взрывчатку на мирных жителей.

В конце мая враг целенаправленно ударил по жилым кварталам, автомобилям и по въезду в Энергодар. Из-за беспилотника был полностью уничтожен микроавтобус родильного дома. Пострадал и сам роддом – в здании выбило стекла.