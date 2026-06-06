Мэр Пухов заявил о смене тактики ВСУ при ударах по Энергодару

Украинские боевики сменили тактику при нанесении ударов по городу Энергодар. Об этом сообщил мэр Максим Пухов.

«Майские удары сменились июньскими, и враг поменял тактику. Теперь ночью над городом зависают тяжёлые гексокоптеры "Баба-Яга" и целенаправленно сбрасывают взрывчатку на нашу мирную жизнь», - написал он в соцсетях.

Градоначальник подчеркнул, что за последние два дня повреждения получили автомобили и гражданские объекты инфраструктуры. Никто из жителей города не пострадал.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что украинские боевики совсем «голову потеряли», нанося удар по Запорожской АЭС. Он подчеркнул, что такие атаки чреваты непредсказуемыми последствиями.