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Мэр Пухов заявил о смене тактики ВСУ при ударах по Энергодару

За последние два дня никто не пострадал.
Глеб Владовский 06-06-2026 15:34
© Фото: Пресс-служба губернатора Запорожской области, РИА Новости

Украинские боевики сменили тактику при нанесении ударов по городу Энергодар. Об этом сообщил мэр Максим Пухов.

«Майские удары сменились июньскими, и враг поменял тактику. Теперь ночью над городом зависают тяжёлые гексокоптеры "Баба-Яга" и целенаправленно сбрасывают взрывчатку на нашу мирную жизнь», - написал он в соцсетях.

Градоначальник подчеркнул, что за последние два дня повреждения получили автомобили и гражданские объекты инфраструктуры. Никто из жителей города не пострадал.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что украинские боевики совсем «голову потеряли», нанося удар по Запорожской АЭС. Он подчеркнул, что такие атаки чреваты непредсказуемыми последствиями.

#в стране и мире #тактика #энергодар #дроны всу #Максим Пухов
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