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Операторы БПЛА уничтожили три наземных робота ВСУ под Константиновкой

Противник лишился возможности своевременно доставлять боеприпасы и продовольствие.
08-06-2026 05:03
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

На Константиновском направлении операторы подразделения беспилотных систем 3-го армейского корпуса Южной группировки войск ликвидировали три наземных робототехнических комплекса ВСУ. На видео показаны моменты ударов по вражеской технике.

Расчеты беспилотных систем Южной группировки войск систематически дезорганизуют логистику противника. Они выводят из строя средства снабжения украинских боевиков в Константиновке. Особое внимание уделяется уничтожению наземных робототехнических комплексов (НРТК). Их противник активно применяет для доставки грузов в труднодоступные районы.

Во время воздушной разведки операторы беспилотных летательных аппаратов 3-го армейского корпуса выявили украинские НРТК, которые обеспечивали снабжение подразделений противника в центральной части города. После определения целей и маршрутов их передвижения координаты передали ударным расчетам.

Подняв ударные дроны в воздух, операторы БПЛА направили их в район обнаружения. Там помощью точных ударов они уничтожили вражеские робототехнические комплексы. Кадры, полученные с объективных средств контроля, подтверждают прямые попадания и уничтожение выявленных целей.

Ликвидация НРТК привела к нарушению снабжения украинского гарнизона. Противник лишился возможности своевременно доставлять боеприпасы, продовольствие и другие необходимые ресурсы на передовые позиции.

Ранее операторы ударных дронов группировки «Восток» уничтожили живую силу противника в Запорожской области. Расчет БПЛА обнаружил перегруппировку противника и передал координаты расчетам FPV-дронов. По выявленным целям нанесли удар, противник ликвидирован.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.

#Минобороны России #ДНР #беспилотники #снабжение #константиновка #Южная группировка войск #наземные дроны #нртк
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