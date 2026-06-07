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Санду заявила о планах производить в Молдавии дроны в сотрудничестве с Киевом

Санду распорядилась внести в законодательство правки для привлечения, в том числе, иностранных инвестиций. По ее словам, сотрудничество с Украиной может быть полезным в борьбе с дронами.
Глеб Владовский 07-06-2026 20:34
© Фото: Simon Chapman Keystone Press Agency Globallookpress

Молдавия начнет производство собственных беспилотников и систем защиты от них. Об этом сообщила президент республики Майя Санду.

«Нам необходимо иметь эти БПЛА, которые будут бороться с дронами-перехватчиками, с теми беспилотниками, которые все чаще проникают на территорию нашей страны и создают реальную опасность», - подчеркнула она в интервью одному из местных блогеров.

Уточняется, что президент поручила внести в законодательство правки, которые позволят наладить производство беспилотников. Таким образом, Кишинев рассчитывает привлечь не только частные и государственные структуры, но и иностранные инвестиции. Кроме того, она выразила надежду, что сотрудничество с Украиной будет способствовать в производстве этих систем.

Напомним, в конце мая Минобороны Румынии заявило о попадании беспилотника в крышу дома в Галаце, в результате которого пострадали два человека. Кишинев обвинил в инциденте Россию, но каких-либо доказательств не привел.

#в стране и мире #производство #Украина #Молдавия #дроны #Майя Санду
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